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Asus ROG Strix G16 против Acer Nitro 5 AN517-55

60 из 100
Asus ROG Strix G16
VS
61 из 100
Acer Nitro 5 AN517-55
Asus ROG Strix G16
Acer Nitro 5 AN517-55
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Экран
Батарея
90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix G16 и Acer Nitro 5 AN517-55 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix G16
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.5 и 3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (935 и 1179 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-55
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G16
vs
Nitro 5 AN517-55

Корпус

Вес 2.5 кг 3 кг
Размеры 354 x 264 x 22.6 мм 400.5 x 294.5 x 28.6 мм
Площадь 935 см2 1179 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~69.9%
Боковые рамки 4.7 мм 8.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 68.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1195:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 60.5%
Охват DCI-P3 100% 58.9%
Время отклика 7 мс 7 мс
Максимальная яркость
ROG Strix G16
300 нит
Nitro 5 AN517-55
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 180 / 230 Вт
Вес зарядного устройства - 787 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 24 16
L3-кэш 30 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Strix G16 +38%
15460
Nitro 5 AN517-55
11235
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
ROG Strix G16
7.12 терафлопс
Nitro 5 AN517-55
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 79.3 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.9 мм -
Тачпад
Размер - 10.6 x 7.8 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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