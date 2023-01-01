Asus ROG Strix G16 против Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Strix G16
- Легче – весит на 300 граммов меньше (2.5 и 2.8 кг)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (935 и 1008 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios Neo 16 (PHN16-71)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх
- На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19309 vs 17574 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|2.8 кг
|Размеры
|354 x 264 x 22.6 мм
|360.1 x 279.9 x 26.55-28.25 мм
|Площадь
|935 см2
|1008 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|~73.6%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Да
|Да
|Количество куллеров
|3
|2
|Уровень шума
|51 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|G-Sync
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|75.9%
|-
|Время отклика
|7 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|240 / 280 / 330 Вт
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|966 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|10 (6P + 4E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|20 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Intel UHD Graphics (16EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
13026
14386
Cinebench R23 (одноядерный)
1884
1964
Cinebench R23 (многоядерный)
17574
19309
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|-
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|9.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Производительность GPU
7.12 терафлопс
9.5 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|87 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.9 мм
|1.8 мм
|Размер
|13.0 x 8.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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