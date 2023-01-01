Asus ROG Strix G16 против Flow Z13 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Strix G16
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023)
- Существенно легче – весит на 1320 граммов меньше (1.18 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 58% более четкий дисплей – 225 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (622 и 935 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|1.18 кг
|Размеры
|354 x 264 x 22.6 мм
|302 x 206 x 12.9-14.2 мм
|Площадь
|935 см2
|622 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|~83.7%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|6.7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|3
|2
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|225 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|7 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 280 / 330 Вт
|130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|24
|20
|L3-кэш
|30 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Strix G16 +10%
1902
1723
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Strix G16 +28%
15460
12110
Cinebench R23 (одноядерный)
1763
Cinebench R23 (многоядерный)
16297
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|65 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|-
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|7.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.9 мм
|1.7 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1