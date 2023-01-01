Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Батарея - 64 Вт*ч 90 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13980HX - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix G16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 (2023) Существенно легче – весит на 1320 граммов меньше (1.18 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 1320 граммов меньше (1.18 и 2.5 кг) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 58% более четкий дисплей – 225 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 58% более четкий дисплей – 225 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (622 и 935 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.18 кг Размеры 354 x 264 x 22.6 мм 302 x 206 x 12.9-14.2 мм Площадь 935 см2 622 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~83.7% Боковые рамки 4.7 мм 6.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 3 2

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 7 мс 7 мс Максимальная яркость ROG Strix G16 300 нит ROG Flow Z13 (2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 90 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 130 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 95 Вт 65 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1530 МГц - Boost частота GPU 1740 МГц - FLOPS 7.12 терафлопс 7.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 96 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU ROG Strix G16 7.12 терафлопс ROG Flow Z13 (2023) +4% 7.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.9 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.