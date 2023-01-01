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Asus ROG Strix G17 (2023) против Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023

67 из 100
Asus ROG Strix G17 (2023)
VS
65 из 100
Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
Asus ROG Strix G17 (2023)
Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix G17 (2023) и Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 (2023)
  • Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
Причины выбрать Acer Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.7 и 2.8 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G17 (2023)
vs
Predator Helios 16 (PH16-71) 2023

Корпус

Вес 2.8 кг 2.7 кг
Размеры 395 x 282 x 23.4-30.8 мм 399.3 x 295.5 x 26.8-27.6 мм
Площадь 1114 см2 1180 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~62.9%
Боковые рамки 6 мм 27.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 5 ГГц
Ядер 16 16 (8P + 8E)
Потоков 32 24
L3-кэш 64 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт -
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 9.2 терафлопс 6.8-9.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
ROG Strix G17 (2023) +35%
9.2 терафлопс
Predator Helios 16 (PH16-71) 2023
6.8-9.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.9 мм 1.8 мм
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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