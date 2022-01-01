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Asus ROG Strix G17 Advantage Edition против Acer Nitro 5 AN515-58

67 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
VS
62 из 100
Acer Nitro 5 AN515-58
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Acer Nitro 5 AN515-58
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix G17 Advantage Edition и Acer Nitro 5 AN515-58 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 72-98% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 32.5 Вт*ч большей батареей (90 и 57.5 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-58
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.5 и 3 кг)
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14672 vs 13434 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (977 и 1114 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G17 Advantage Edition
vs
Nitro 5 AN515-58

Корпус

Вес 3 кг 2.5 кг
Размеры 395 x 282 x 23.4 мм 360.4 x 271.1 x 25.9-26.9 мм
Площадь 1114 см2 977 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~68.7%
Боковые рамки 6 мм 7.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 155°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 53 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 280 Вт 230 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 12
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 145 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 2116 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 2390 МГц 1740 МГц
FLOPS 16.4 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 160 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 40
Производительность GPU
ROG Strix G17 Advantage Edition +130%
16.4 терафлопс
Nitro 5 AN515-58
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.6 x 7.8 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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