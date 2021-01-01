Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Графика Radeon RX 6800M 12GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (90 и 55 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 18-25% больше FPS в играх

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14268 vs 12562 баллов

Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-55) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.9 и 3 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3 кг 2.9 кг Размеры 395 x 282 x 23.4 мм 398 x 275 x 26.5 мм Площадь 1114 см2 1095 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~75.4% Боковые рамки 6 мм 7.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 3 2

Дисплей 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1520:1 Цветовой охват sRGB - 96% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс 10 мс Максимальная яркость ROG Strix G17 Advantage Edition н/д Predator Helios 300 (PH317-55) 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 55 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 280 Вт 230 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800M 12GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 145 Вт 100 Вт Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 2321 МГц 1267 МГц Boost частота GPU 2581 МГц 1605 МГц FLOPS 16.4 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Strix G17 Advantage Edition +33% 16.4 терафлопс Predator Helios 300 (PH317-55) 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.