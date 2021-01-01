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Asus ROG Strix G17 Advantage Edition против Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

72 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
VS
73 из 100
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
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Экран 2560 x 1440
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix G17 Advantage Edition и Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (3 и 3.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (90 и 74 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (1114 и 1277 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G17 Advantage Edition
vs
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

Корпус

Вес 3 кг 3.9 кг
Размеры 395 x 282 x 23.4 мм 400 x 319.2 x 35.3 мм
Площадь 1114 см2 1277 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~64.6%
Боковые рамки 6 мм 8.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 280 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 145 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 2321 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 2581 МГц 1725 МГц
FLOPS 16.4 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Strix G17 Advantage Edition
16.4 терафлопс
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) +7%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 82 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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