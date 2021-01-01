Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1440 - 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Графика Radeon RX 6800M 12GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (3 и 3.9 кг)

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (90 и 74 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (1114 и 1277 см2) Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3 кг 3.9 кг Размеры 395 x 282 x 23.4 мм 400 x 319.2 x 35.3 мм Площадь 1114 см2 1277 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~64.6% Боковые рамки 6 мм 8.5 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 2560 x 1440 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 240 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс 3 мс

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 74 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 280 Вт 330 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800M 12GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 145 Вт 140 Вт Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 2321 МГц 1310 МГц Boost частота GPU 2581 МГц 1725 МГц FLOPS 16.4 терафлопс 17.5 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 5120 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Strix G17 Advantage Edition 16.4 терафлопс Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) +7% 17.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 82 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.