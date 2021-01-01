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Asus ROG Strix G17 Advantage Edition против Acer Swift 3 SF316-51

72 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
VS
53 из 100
Acer Swift 3 SF316-51
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Acer Swift 3 SF316-51
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Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix G17 Advantage Edition и Acer Swift 3 SF316-51 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Видеокарта показывает в среднем на 585-797% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • На 164% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14268 vs 5397 баллов
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 24% более четкий дисплей – 170 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51
  • Существенно легче – весит на 1300 граммов меньше (1.7 и 3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (868 и 1114 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G17 Advantage Edition
vs
Swift 3 SF316-51

Корпус

Вес 3 кг 1.7 кг
Размеры 395 x 282 x 23.4 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм
Площадь 1114 см2 868 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~82.3%
Боковые рамки 6 мм 5.7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1842:1
Цветовой охват sRGB - 99.5%
Охват Adobe RGB - 68.5%
Охват DCI-P3 100% 66.6%
Время отклика 3 мс 26 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 280 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 271 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 145 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 2321 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2581 МГц 1100 МГц
FLOPS 16.4 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Strix G17 Advantage Edition +1063%
16.4 терафлопс
Swift 3 SF316-51
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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