ROG Strix G17 Advantage Edition или Swift 3 SF316-51 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition Видеокарта показывает в среднем на 585-797% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

На 164% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14268 vs 5397 баллов

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 24% более четкий дисплей – 170 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Существенно легче – весит на 1300 граммов меньше (1.7 и 3 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (868 и 1114 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3 кг 1.7 кг Размеры 395 x 282 x 23.4 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 1114 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~82.3% Боковые рамки 6 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1842:1 Цветовой охват sRGB - 99.5% Охват Adobe RGB - 68.5% Охват DCI-P3 100% 66.6% Время отклика 3 мс 26 мс Максимальная яркость ROG Strix G17 Advantage Edition н/д Swift 3 SF316-51 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 280 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 271 грамм

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800M 12GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 145 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 2321 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2581 МГц 1100 МГц FLOPS 16.4 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~16 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Strix G17 Advantage Edition +1063% 16.4 терафлопс Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.