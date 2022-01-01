Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор AMD Ryzen 9 5900HX - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 118-161% больше FPS в играх

На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13434 vs 11873 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (2.1 и 3 кг)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)

Имеет на 49% более четкий дисплей – 254 против 170 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (882 и 1114 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3 кг 2.1 кг Размеры 395 x 282 x 23.4 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 1114 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~86.2% Боковые рамки 6 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей 2560 x 1440 3456 x 2234 Диагональ 17.3 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 25700:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 88% Охват DCI-P3 100% 99.1% Время отклика 3 мс 67 мс Максимальная яркость ROG Strix G17 Advantage Edition н/д MacBook Pro 16 (2021) 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 100 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 280 Вт 140 Вт Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon RX 6800M 12GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 145 Вт 30 Вт Nvidia Optimus AMD Switchable Graphics - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 2116 МГц 450 МГц Boost частота GPU 2390 МГц 1296 МГц FLOPS 16.4 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2560 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 160 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 64 Производительность GPU ROG Strix G17 Advantage Edition +215% 16.4 терафлопс MacBook Pro 16 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.