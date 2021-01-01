Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Strix G17 Advantage Edition или ROG Strix G15 Advantage Edition – что лучше выбрать?

Asus ROG Strix G17 Advantage Edition против Strix G15 Advantage Edition

76 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
VS
75 из 100
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix G17 Advantage Edition и Strix G15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 170 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (2.4 и 3 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (922 и 1114 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G17 Advantage Edition
vs
ROG Strix G15 Advantage Edition

Корпус

Вес 3 кг 2.4 кг
Ширина 395 мм 354.9 мм
Высота 282 мм 259.9 мм
Толщина 23.4 мм 27.2 мм
Площадь 1114 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~72.8%
Боковые рамки 6 мм 4.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 3 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 280 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 115-150 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 2321 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 2581 МГц 2581 МГц
FLOPS 16.4 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Strix G17 Advantage Edition
16.4 терафлопс
ROG Strix G15 Advantage Edition
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ROG Strix G15 G513 или ROG Strix G17 Advantage Edition
2. ROG Strix Scar 17 G733 или ROG Strix G17 Advantage Edition
3. ROG Strix Scar 15 G533 или ROG Strix G17 Advantage Edition
4. Omen 17 (2021) или ROG Strix G17 Advantage Edition
5. ROG Strix G17 G713 или ROG Strix G15 Advantage Edition
6. TUF Gaming A15 FA506 или ROG Strix G15 Advantage Edition
7. Legion 5 Pro (16”) или ROG Strix G15 Advantage Edition
8. Nitro 5 (AN515-45) или ROG Strix G15 Advantage Edition

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Strix G15 Advantage Edition и Strix G17 Advantage Edition – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях