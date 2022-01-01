Asus ROG Strix G17 G713 (2022) против Acer Nitro 5 (AN517-41)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 G713 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 144 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 32.5 Вт*ч большей батареей (90 и 57.5 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.7 и 2.8 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 33-45% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (1005 и 1114 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.8 кг
|2.7 кг
|Размеры
|395 x 282 x 28.3 мм
|403.5 x 249 x 24.9 мм
|Площадь
|1114 см2
|1005 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|~82.1%
|Боковые рамки
|6 мм
|10.3 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
|Уровень шума
|-
|48.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|360 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|127 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1175:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|55.3%
|Охват Adobe RGB
|75.3%
|37.9%
|Охват DCI-P3
|-
|36.7%
|Время отклика
|3 мс
|16 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|100 / 280 Вт
|180 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|582 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1718
1405
Geekbench 5 (многоядерный)
10726
6037
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
10632
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|85 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|1035 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
7.12 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41) +60%
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC295
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|75.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|-
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.9 мм
|-
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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