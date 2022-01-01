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ASUS ROG Strix G17 G713 против Acer Predator Triton 300

55 из 100
ASUS ROG Strix G17 G713
VS
61 из 100
Acer Predator Triton 300
ASUS ROG Strix G17 G713
Acer Predator Triton 300
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 59 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Strix G17 G713 и Acer Predator Triton 300 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Predator Triton 300
  • Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (922 и 1114 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G17 G713
vs
Predator Triton 300

Корпус

Вес 2.4 кг 2 кг
Размеры 395 x 282 x 24.6 мм 363 x 254 x 19.9 мм
Площадь 1114 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~72.8%
Боковые рамки 6 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 6800 об/мин -
Уровень шума 49.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1424:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 73.5% -
Время отклика 23 мс -
Максимальная яркость
ROG Strix G17 G713
300 нит
Predator Triton 300
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 / 240 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 85 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1695 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
ROG Strix G17 G713
3.195 терафлопс
Predator Triton 300 +172%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 73.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.0 x 7.7 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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