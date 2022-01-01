Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 90 Вт*ч 59 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Intel Core i7 11800H Графика - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713 Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Acer Predator Triton 300 Видеокарта показывает в среднем на 95-129% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2 и 2.4 кг)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (922 и 1114 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2 кг Размеры 395 x 282 x 24.6 мм 363 x 254 x 19.9 мм Площадь 1114 см2 922 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~72.8% Боковые рамки 6 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 6800 об/мин - Уровень шума 49.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1424:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 73.5% - Время отклика 23 мс - Максимальная яркость ROG Strix G17 G713 300 нит Predator Triton 300 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 90 Вт*ч 59 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 150 / 240 Вт 230 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 50 Вт 85 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1695 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 64 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU ROG Strix G17 G713 3.195 терафлопс Predator Triton 300 +172% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Макс. громкость 73.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.0 x 7.7 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.