Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Strix G17 G713 или ROG Strix G15 Advantage Edition – что лучше выбрать?

ASUS ROG Strix G17 G713 против Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

64 из 100
ASUS ROG Strix G17 G713
VS
75 из 100
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
ASUS ROG Strix G17 G713
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Strix G17 G713 и Asus ROG Strix G15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 227-310% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 5375 vs 4644 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (922 и 1114 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix G17 G713
vs
ROG Strix G15 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.4 кг 2.4 кг
Ширина 395 мм 354.9 мм
Высота 282 мм 259.9 мм
Толщина 24.6 мм 27.2 мм
Площадь 1114 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~72.8%
Боковые рамки 6 мм 4.8 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 5300 об/мин -
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 73.5% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 150 / 240 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 115-150 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 2581 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Strix G17 G713
3.195 терафлопс
ROG Strix G15 Advantage Edition +413%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x4W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix G17 G713 или Dell Alienware m17 R4
2. ASUS ROG Strix G17 G713 или Strix G15 G513
3. ASUS ROG Strix G17 G713 или Strix Scar 17 G733
4. ASUS ROG Strix G17 G713 или Strix Scar 15 G533
5. ASUS ROG Strix G17 G713 или MSI GE76 Raider
6. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition или ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
7. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition или ASUS TUF Gaming A15 FA506
8. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition или Lenovo Legion 5 Pro (16”)
9. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition или Acer Nitro 5 (AN515-45)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Strix G15 Advantage Edition и ASUS ROG Strix G17 G713 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях