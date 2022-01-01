Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Батарея - 56 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 7 4800H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen 9 6900HX Графика - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Strix G17 G713 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus ROG Strix G15 G513 (2022) Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 68-92% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.3 и 2.4 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15457 vs 11811 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (917 и 1114 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.3 кг Размеры 395 x 282 x 24.6 мм 354 x 259 x 22.6-27.2 мм Площадь 1114 см2 917 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~73.2% Боковые рамки 6 мм 4.3 мм Цвета Черный, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 4 Скорость куллера 6800 об/мин - Уровень шума 49.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 300 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1424:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 73.5% - Время отклика 23 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Strix G17 G713 300 нит ROG Strix G15 G513 (2022) н/д

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 90 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 150 / 240 Вт 100 / 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 50 Вт 95 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1380 МГц 1530 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1740 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU ROG Strix G17 G713 3.195 терафлопс ROG Strix G15 G513 (2022) +123% 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 73.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет - Дисковод Нет Нет Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.9 мм Тачпад Размер 13.0 x 7.7 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.