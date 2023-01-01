Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Батарея - 64 Вт*ч 90 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13980HX Apple M2 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix G18 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 75-103% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 75-103% больше FPS в играх Комплектуется на 5.8 Вт*ч большей батареей (64 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 5.8 Вт*ч большей батареей (64 и 58.2 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Существенно легче – весит на 1600 граммов меньше (1.4 и 3 кг)

Существенно легче – весит на 1600 граммов меньше (1.4 и 3 кг) Значительно компактнее – имеет на 45% меньшую площадь корпуса (646 и 1173 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 45% меньшую площадь корпуса (646 и 1173 см ) Имеет на 80% более четкий дисплей – 227 против 126 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 80% более четкий дисплей – 227 против 126 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3 кг 1.4 кг Размеры 399 x 294 x 23.1-30.8 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 1173 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~79.4% Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 3 1 Уровень шума - 49 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 Диагональ 18 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 60 Гц Плотность пикселей 126 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1658:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 87.9% Охват DCI-P3 - 98.8% Время отклика 7 мс 35 мс Максимальная яркость ROG Strix G18 300 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 90 Вт*ч 58.2 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1530 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1456 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU ROG Strix G18 +137% 7.12 терафлопс MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 81.9 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.9 мм - Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.