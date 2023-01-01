Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея - 64 Вт*ч 90 Вт*ч 62 Вт*ч Процессор - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13980HX - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix G18 Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 (2022) Существенно легче – весит на 1700 граммов меньше (1.3 и 3 кг)

Существенно легче – весит на 1700 граммов меньше (1.3 и 3 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 43% меньшую площадь корпуса (664 и 1173 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 43% меньшую площадь корпуса (664 и 1173 см ) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 34% более четкий дисплей – 169 против 126 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3 кг 1.3 кг Размеры 399 x 294 x 23.1-30.8 мм 299 x 222 x 15.8 мм Площадь 1173 см2 664 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~78.4% Боковые рамки 5.7 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 18 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 120 Гц Плотность пикселей 126 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1433:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.2% Охват Adobe RGB - 69.8% Время отклика 7 мс 25 мс Максимальная яркость ROG Strix G18 300 нит ROG Flow X13 (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 90 Вт*ч 62 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 240 / 280 / 330 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства - 360 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 95 Вт 40 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1223 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU ROG Strix G18 +42% 7.12 терафлопс ROG Flow X13 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.9 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.