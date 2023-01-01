Asus ROG Strix G18 против Flow X13 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Strix G18
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow X13 (2023)
- Существенно легче – весит на 1700 граммов меньше (1.3 и 3 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (75 и 64 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 46% меньшую площадь корпуса (634 и 1173 см2)
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 169 против 126 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3 кг
|1.3 кг
|Размеры
|399 x 294 x 23.1-30.8 мм
|299 x 212 x 16.7-18.7 мм
|Площадь
|1173 см2
|634 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.1%
|~82.1%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|3
|2
Дисплей
|Диагональ
|18 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|126 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|7 мс
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|240 / 280 / 330 Вт
|100 / 130 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.75 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|8
|Потоков
|24
|16
|L3-кэш
|30 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Strix G18 +20%
1966
1634
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Strix G18 +51%
16269
10809
Cinebench R23 (одноядерный)
1550
Cinebench R23 (многоядерный)
14851
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|60 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|-
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|7.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.9 мм
|1.7 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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