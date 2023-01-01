Asus ROG Strix G18 против Flow X16 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022)
- Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (2 и 3 кг)
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
- Сенсорный экран
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 50% более четкий дисплей – 189 против 126 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (863 и 1173 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|3 кг
|2 кг
|Размеры
|399 x 294 x 23.1-30.8 мм
|355 x 243 x 19.4 мм
|Площадь
|1173 см2
|863 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.1%
|~86%
|Боковые рамки
|5.7 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|3
|Уровень шума
|-
|55 дБ
Дисплей
|Диагональ
|18 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|126 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1118:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.8%
|Охват Adobe RGB
|-
|85.1%
|Охват DCI-P3
|-
|98.9%
|Время отклика
|7 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 280 / 330 Вт
|240 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|740 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|16 (8P + 8E)
|8
|Потоков
|24
|16
|L3-кэш
|30 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Strix G18 +30%
1966
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Strix G18 +87%
16269
8707
Cinebench R23 (одноядерный)
1505
Cinebench R23 (многоядерный)
12449
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|95 Вт
|125 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|1463 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|1695 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|8.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC285
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|-
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|80.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.9 мм
|1.7 мм
|Размер
|-
|12.9 x 8.3 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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