Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Батарея 90 Вт*ч - 56 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор Intel Core i9 12900H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 87% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20063 vs 10708 баллов

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513 Легче – весит на 300 граммов меньше (2.1 и 2.4 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.4 кг 2.1 кг Размеры 354 x 259 x 22.6-27.2 мм 354 x 259 x 27.2 мм Площадь 917 см2 917 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~73.2% Боковые рамки 4.3 мм 4.3 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума 39.9 дБ 50 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (300Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 300 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% 62.5% Охват Adobe RGB 75.3% 47.3% Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Strix Scar 15 G533 (2022) н/д ROG Strix G15 G513 250 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 100 / 240 / 280 Вт 150 / 200 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 560 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce GTX 1650 Mobile GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 140 Вт 65 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1504 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1560 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Strix Scar 15 G533 (2022) +332% 13.8 терафлопс ROG Strix G15 G513 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков - 2x4W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.7 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.