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Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) против Strix G16

70 из 100
Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
VS
60 из 100
Asus ROG Strix G16
Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
Asus ROG Strix G16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022) и Strix G16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.4 и 2.5 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)
Причины выбрать Asus ROG Strix G16
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix Scar 15 G533 (2022)
vs
ROG Strix G16

Корпус

Вес 2.4 кг 2.5 кг
Размеры 354 x 259 x 22.6-27.2 мм 354 x 264 x 22.6 мм
Площадь 917 см2 935 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~79.4%
Боковые рамки 4.3 мм 4.7 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 4 3
Уровень шума 39.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 75.3% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 3 мс 7 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 100 / 240 / 280 Вт 240 / 280 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 16 (8P + 8E)
Потоков 20 24
L3-кэш 24 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1740 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 40
Производительность GPU
ROG Strix Scar 15 G533 (2022) +94%
13.8 терафлопс
ROG Strix G16
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.9 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.5 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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