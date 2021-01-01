Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Strix Scar 15 G533 или ROG Strix G15 Advantage Edition – что лучше выбрать?

ASUS ROG Strix Scar 15 G533 против Asus ROG Strix G15 Advantage Edition

76 из 100
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
VS
74 из 100
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Strix Scar 15 G533 и Asus ROG Strix G15 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 15 G533
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.3 и 2.4 кг)
Причины выбрать Asus ROG Strix G15 Advantage Edition
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix Scar 15 G533
vs
ROG Strix G15 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.3 кг 2.4 кг
Ширина 354 мм 354.9 мм
Высота 259 мм 259.9 мм
Толщина 27.2 мм 27.2 мм
Площадь 917 см2 922 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~72.8%
Боковые рамки 4.3 мм 4.8 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 45 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 75.3% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 115-150 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1504 МГц 2321 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 2581 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 2560
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Strix Scar 15 G533
13.8 терафлопс
ROG Strix G15 Advantage Edition +19%
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W 2x4W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.9 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 или Dell Alienware m15 R4
2. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 или ASUS ROG Strix G17 G713
3. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 или Razer Blade 15 Advanced Edition (2021)
4. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 или MSI GE66 Raider
5. ASUS ROG Strix Scar 15 G533 или ASUS TUF Gaming A17 FA706
6. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition или ASUS ROG Strix G17 G713
7. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition или ASUS TUF Gaming A15 FA506
8. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition или Lenovo Legion 5 Pro (16”)
9. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition или Acer Nitro 5 (AN515-45)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Strix G15 Advantage Edition и ASUS ROG Strix Scar 15 G533 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях