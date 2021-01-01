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ASUS ROG Strix Scar 15 G533 против Strix G17 G713

ASUS ROG Strix Scar 15 G533
VS
ASUS ROG Strix G17 G713
ASUS ROG Strix Scar 15 G533
ASUS ROG Strix G17 G713
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Strix Scar 15 G533 и Strix G17 G713 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 15 G533
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 220-300% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.3 и 2.4 кг)
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (917 и 1114 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix Scar 15 G533
vs
ROG Strix G17 G713

Корпус

Вес 2.3 кг 2.4 кг
Ширина 354 мм 395 мм
Высота 259 мм 282 мм
Толщина 27.2 мм 24.6 мм
Площадь 917 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~74.1%
Боковые рамки 4.3 мм 6 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 45 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 75.3% 73.5%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 150 / 240 Вт

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.9 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 780-1215 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1290-1620 МГц 1560 МГц
FLOPS 15.97 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Частота памяти 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 5120 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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