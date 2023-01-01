Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 398-542% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 398-542% больше FPS в играх На 287% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 7954 баллов

На 287% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 7954 баллов Комплектуется на 37.4 Вт*ч большей батареей (90 и 52.6 Вт*ч)

Комплектуется на 37.4 Вт*ч большей батареей (90 и 52.6 Вт*ч) На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит

На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 1260 граммов меньше (1.24 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 1260 граммов меньше (1.24 и 2.5 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (654 и 935 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (654 и 935 см ) Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.24 кг Размеры 354 x 264 x 22.6 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 935 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~82% Боковые рамки 4.7 мм 5.6 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 3 -

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1664 Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 240 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1384:1 Цветовой охват sRGB - 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 100% 98.4% Время отклика 3 мс 29 мс Максимальная яркость ROG Strix SCAR 16 +120% 1100 нит MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 330 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Apple M2 GPU (8-core) TGP 175 Вт 15 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 4 нм 5 нм Частота GPU - 500 МГц Boost частота GPU - 1456 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32 Производительность GPU ROG Strix SCAR 16 +723% 24.7 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.2 2.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 1 мм Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.