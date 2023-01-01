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Asus ROG Strix SCAR 16 против Apple MacBook Air (M2, 2022)

82 из 100
Asus ROG Strix SCAR 16
VS
58 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Asus ROG Strix SCAR 16
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Графика
Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix SCAR 16 и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 398-542% больше FPS в играх
  • На 287% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 7954 баллов
  • Комплектуется на 37.4 Вт*ч большей батареей (90 и 52.6 Вт*ч)
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 1260 граммов меньше (1.24 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (654 и 935 см2)
  • Имеет на 19% более четкий дисплей – 225 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix SCAR 16
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.24 кг
Размеры 354 x 264 x 22.6 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 935 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~82%
Боковые рамки 4.7 мм 5.6 мм
Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 3 -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1384:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 100% 98.4%
Время отклика 3 мс 29 мс
Максимальная яркость
ROG Strix SCAR 16 +120%
1100 нит
MacBook Air (M2, 2022)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 330 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц -
Ядер 24 (8P + 16E) 8 (4P + 4E)
Потоков 32 8
L3-кэш 36 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 500 МГц
Boost частота GPU - 1456 МГц
FLOPS 24.7 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 232 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
ROG Strix SCAR 16 +723%
24.7 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ -
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм 1 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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