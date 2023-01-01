Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор Intel Core i9 13980HX - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 16GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 216-295% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 216-295% больше FPS в играх На 164% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 11641 баллов

На 164% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 11641 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч) На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит

На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022) Существенно легче – весит на 1320 граммов меньше (1.18 и 2.5 кг)

Существенно легче – весит на 1320 граммов меньше (1.18 и 2.5 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (616 и 935 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.18 кг Размеры 354 x 264 x 22.6 мм 302 x 204 x 12.0 мм Площадь 935 см2 616 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~84.5% Боковые рамки 4.7 мм 6.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 35 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 240 Гц 120 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс 30 мс Максимальная яркость ROG Strix SCAR 16 +120% 1100 нит ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 330 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства - 360 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 175 Вт 40 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 938 МГц Boost частота GPU - 1223 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 232 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40 Производительность GPU ROG Strix SCAR 16 +393% 24.7 терафлопс ROG Flow Z13 GZ301 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 5200 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.