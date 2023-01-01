Asus ROG Strix SCAR 16 против Flow Z13 GZ301 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
- Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 216-295% больше FPS в играх
- На 164% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 11641 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
- На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
- Существенно легче – весит на 1320 граммов меньше (1.18 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (616 и 935 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|1.18 кг
|Размеры
|354 x 264 x 22.6 мм
|302 x 204 x 12.0 мм
|Площадь
|935 см2
|616 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|~84.5%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|6.7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|3
|2
|Уровень шума
|-
|35 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|3 мс
|30 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|330 Вт
|100 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|360 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|32
|16
|L3-кэш
|36 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ROG Strix SCAR 16 +38%
2154
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Strix SCAR 16 +140%
23158
Cinebench R23 (одноядерный)
ROG Strix SCAR 16 +33%
2136
Cinebench R23 (многоядерный)
ROG Strix SCAR 16 +164%
30745
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|40 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|938 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1223 МГц
|FLOPS
|24.7 терафлопс
|5.01 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|40
Производительность GPU
ROG Strix SCAR 16 +393%
24.7 терафлопс
5.01 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|5200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|2 мм
|1.7 мм
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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