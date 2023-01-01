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Asus ROG Strix SCAR 16 против Flow Z13 GZ301 (2022)

82 из 100
Asus ROG Strix SCAR 16
VS
61 из 100
Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
Asus ROG Strix SCAR 16
Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Intel Core i9 13980HX
Графика
Память (ОЗУ)
16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix SCAR 16 и Flow Z13 GZ301 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 16
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 216-295% больше FPS в играх
  • На 164% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 30745 vs 11641 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
  • Существенно легче – весит на 1320 граммов меньше (1.18 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (616 и 935 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix SCAR 16
vs
ROG Flow Z13 GZ301 (2022)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.18 кг
Размеры 354 x 264 x 22.6 мм 302 x 204 x 12.0 мм
Площадь 935 см2 616 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~84.5%
Боковые рамки 4.7 мм 6.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 35 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 30 мс
Максимальная яркость
ROG Strix SCAR 16 +120%
1100 нит
ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 330 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства - 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 12 (4P + 8E)
Потоков 32 16
L3-кэш 36 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 938 МГц
Boost частота GPU - 1223 МГц
FLOPS 24.7 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 232 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 40
Производительность GPU
ROG Strix SCAR 16 +393%
24.7 терафлопс
ROG Flow Z13 GZ301 (2022)
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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