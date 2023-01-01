Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3456 x 2234 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Apple M2 Pro Apple M2 Max Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M2 Pro GPU (19-core) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 G733 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 57-77% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 57-77% больше FPS в играх На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17499 vs 14597 баллов

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17499 vs 14597 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (2.15 и 2.9 кг)

Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (2.15 и 2.9 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч) Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 100% более четкий дисплей – 254 против 127 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (882 и 1114 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 2.15 кг Размеры 395 x 282 x 28.3 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 1114 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~86.2% Боковые рамки 6 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 4 2 Уровень шума 39.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3456 x 2234 Диагональ 17.3 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 360 Гц 120 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 75.3% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Strix Scar 17 G733 (2022) 300 нит MacBook Pro 16 (2023) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 100 / 280 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 353 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 140 Вт 35 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1504 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1398 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 120 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 76 Производительность GPU ROG Strix Scar 17 G733 (2022) +103% 13.8 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 48 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.9 x 7.8 см 15.5 x 9.9 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.