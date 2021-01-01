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ASUS ROG Strix Scar 17 G733 против Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

71 из 100
ASUS ROG Strix Scar 17 G733
VS
73 из 100
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733
Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Strix Scar 17 G733 и Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 17 G733
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц
  • Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (2.7 и 3.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (90 и 74 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (1114 и 1277 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix Scar 17 G733
vs
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)

Корпус

Вес 2.7 кг 3.9 кг
Размеры 395 x 282 x 27.5 мм 400 x 319.2 x 35.3 мм
Площадь 1114 см2 1277 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~64.6%
Боковые рамки 6 мм 8.5 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 51.3 дБ 49 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 300 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1321:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Охват Adobe RGB 72.2% -
Охват DCI-P3 71% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 704 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-130 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1725 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Strix Scar 17 G733
13.8 терафлопс
Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) +27%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 73.7 дБ 82 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.9 мм -
Тачпад
Размер 13.0 x 7.6 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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