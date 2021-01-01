ROG Strix Scar 17 G733 или Swift 3 SF316-51 – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 17 G733 Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх

На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13065 vs 5397 баллов

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (90 и 56 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (1.7 и 2.7 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (868 и 1114 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.7 кг 1.7 кг Размеры 395 x 282 x 27.5 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 1114 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~82.3% Боковые рамки 6 мм 5.7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51.3 дБ 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 300 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1321:1 1842:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 99.5% Охват Adobe RGB 72.2% 68.5% Охват DCI-P3 71% 66.6% Время отклика 3 мс 26 мс Максимальная яркость ROG Strix Scar 17 G733 300 нит Swift 3 SF316-51 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 56 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 704 грамма 271 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 115-130 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1504 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1100 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Strix Scar 17 G733 +879% 13.8 терафлопс Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x4W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 73.7 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.9 мм - Тачпад Размер 13.0 x 7.6 см 12.5 x 8.0 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.