Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Strix Scar 17 G733 или ROG Flow X16 (2022) – что лучше выбрать?

ASUS ROG Strix Scar 17 G733 против Asus ROG Flow X16 (2022)

65 из 100
ASUS ROG Strix Scar 17 G733
VS
74 из 100
Asus ROG Flow X16 (2022)
ASUS ROG Strix Scar 17 G733
Asus ROG Flow X16 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Strix Scar 17 G733 и Asus ROG Flow X16 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Strix Scar 17 G733
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 32-44% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022)
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (2 и 2.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (863 и 1114 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix Scar 17 G733
vs
ROG Flow X16 (2022)

Корпус

Вес 2.7 кг 2 кг
Размеры 395 x 282 x 27.5 мм 355 x 243 x 19.4 мм
Площадь 1114 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~86%
Боковые рамки 6 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 130° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 51.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 300 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый -
Тесты экрана
Контрастность 1321:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Охват Adobe RGB 72.2% -
Охват DCI-P3 71% -
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
ROG Strix Scar 17 G733
300 нит
ROG Flow X16 (2022) +267%
1100 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 704 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 AMD Radeon 680M
Техпроцесс 7 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115-130 Вт 125 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1695 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
ROG Strix Scar 17 G733 +59%
13.8 терафлопс
ROG Flow X16 (2022)
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x4W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 73.7 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.9 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 13.0 x 7.6 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ROG Strix Scar 17 G733 или ROG Zephyrus G15 GA503
2. ROG Strix Scar 17 G733 или Alienware x17 R1
3. ROG Strix Scar 17 G733 или Alienware m17 R4
4. ROG Strix Scar 17 G733 или GE76 Raider
5. ROG Strix Scar 17 G733 или Alienware m15 R3
6. ROG Flow X16 (2022) или ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
7. ROG Flow X16 (2022) или ROG Flow X13 GV301
8. ROG Flow X16 (2022) или G15 5525
9. ROG Flow X16 (2022) или Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus ROG Flow X16 (2022) и ASUS ROG Strix Scar 17 G733 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры