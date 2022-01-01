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Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) против ASUS ROG Flow X13 GV301

78 из 100
Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
VS
60 из 100
ASUS ROG Flow X13 GV301
Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
ASUS ROG Flow X13 GV301
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) и ASUS ROG Flow X13 GV301 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 282-385% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17512 vs 10174 баллов
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (90 и 62 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
  • Существенно легче – весит на 1600 граммов меньше (1.3 и 2.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 40% меньшую площадь корпуса (664 и 1114 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix Scar 17 SE (2022)
vs
ROG Flow X13 GV301

Корпус

Вес 2.9 кг 1.3 кг
Размеры 395 x 282 x 23.4-28.3 мм 299 x 222 x 15.8 мм
Площадь 1114 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~78.4%
Боковые рамки 6 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 4 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75%
Охват DCI-P3 100% 75%
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 35-45 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU - 1380 МГц
Boost частота GPU - 1560 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 176 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 32
Производительность GPU
ROG Strix Scar 17 SE (2022) +513%
19.6 терафлопс
ROG Flow X13 GV301
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x1W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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