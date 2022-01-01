Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) против ASUS ROG Flow X13 GV301
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 282-385% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17512 vs 10174 баллов
- Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (90 и 62 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 GV301
- Существенно легче – весит на 1600 граммов меньше (1.3 и 2.9 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 40% меньшую площадь корпуса (664 и 1114 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.9 кг
|1.3 кг
|Размеры
|395 x 282 x 23.4-28.3 мм
|299 x 222 x 15.8 мм
|Площадь
|1114 см2
|664 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.1%
|~78.4%
|Боковые рамки
|6 мм
|5.2 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|4
|2
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|75%
|Охват DCI-P3
|100%
|75%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|280 / 330 Вт
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|14
|8
|Потоков
|20
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2021
1367
Geekbench 5 (многоядерный)
14379
6785
Cinebench R23 (одноядерный)
2038
1304
Cinebench R23 (многоядерный)
17512
10174
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|150 Вт
|35-45 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|-
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1560 МГц
|FLOPS
|19.6 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|5632
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|176
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
|32
Производительность GPU
19.6 терафлопс
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x1W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|-
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|-
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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