Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12950HX - AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх

На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17512 vs 12577 баллов Причины выбрать Asus ROG Flow X16 (2022) Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (2 и 2.9 кг)

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (863 и 1114 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 2 кг Размеры 395 x 282 x 23.4-28.3 мм 355 x 243 x 19.4 мм Площадь 1114 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~86% Боковые рамки 6 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный, Серий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 4 3

Дисплей 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый - Тесты экрана Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Strix Scar 17 SE (2022) н/д ROG Flow X16 (2022) 1100 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 280 / 330 Вт 240 / 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 150 Вт 125 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 1463 МГц Boost частота GPU - 1695 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 176 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU ROG Strix Scar 17 SE (2022) +125% 19.6 терафлопс ROG Flow X16 (2022) 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 4.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.