Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i9 12900H Intel Core i9 12950HX AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 6800M 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.9 и 3 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18033 vs 13434 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.9 кг 3 кг Размеры 395 x 282 x 23.4-28.3 мм 395 x 282 x 23.4 мм Площадь 1114 см2 1114 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~74.1% Боковые рамки 6 мм 6 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Да Количество куллеров 4 3

Дисплей 2560 x 1440 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1440 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 3 мс 3 мс

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 280 / 330 Вт 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Radeon RX 6800M 12GB TGP 150 Вт 145 Вт Nvidia Optimus MUX AMD Switchable Graphics Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU - 2116 МГц Boost частота GPU - 2390 МГц FLOPS 19.6 терафлопс 16.4 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 5632 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 176 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 64 Производительность GPU ROG Strix Scar 17 SE (2022) +20% 19.6 терафлопс ROG Strix G17 Advantage Edition 16.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев - Нет Дисковод Нет Нет Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.