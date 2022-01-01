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Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) против Strix G17 Advantage Edition

78 из 100
Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
VS
67 из 100
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
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Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Графика Radeon RX 6800M 12GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022) и Strix G17 Advantage Edition от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Strix Scar 17 SE (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.9 и 3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18033 vs 13434 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus ROG Strix G17 Advantage Edition
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Strix Scar 17 SE (2022)
vs
ROG Strix G17 Advantage Edition

Корпус

Вес 2.9 кг 3 кг
Размеры 395 x 282 x 23.4-28.3 мм 395 x 282 x 23.4 мм
Площадь 1114 см2 1114 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.1% ~74.1%
Боковые рамки 6 мм 6 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 4 3

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 280 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 14 8
Потоков 20 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 150 Вт 145 Вт
Nvidia Optimus MUX AMD Switchable Graphics
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU - 2116 МГц
Boost частота GPU - 2390 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс 16.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти ~14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 5632 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 176 160
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 64
Производительность GPU
ROG Strix Scar 17 SE (2022) +20%
19.6 терафлопс
ROG Strix G17 Advantage Edition
16.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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