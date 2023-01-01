Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Графика - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18 Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 101-138% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31808 vs 15720 баллов

На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31808 vs 15720 баллов Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 32% более четкий дисплей – 168 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-42) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (3 и 3.1 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (3 и 3.1 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.1 кг 3 кг Размеры 399 x 294 x 23.1 мм 400.5 x 294.5 x 27.9 мм Площадь 1173 см2 1179 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.1% ~69.9% Боковые рамки 5.7 мм 8.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 18 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 168 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Strix SCAR 18 +67% 500 нит Nitro 5 (AN517-42) 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет - Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 175 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1463 МГц Boost частота GPU - 1695 МГц FLOPS 24.7 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 12 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 7424 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 232 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU ROG Strix SCAR 18 +184% 24.7 терафлопс Nitro 5 (AN517-42) 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.