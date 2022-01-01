Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900H AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen 9 5980HX Apple M1 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 48GB - 8GB 16GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 Выше частота обновление экрана: 300 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 237-323% больше FPS в играх

Комплектуется на 40.1 Вт*ч большей батареей (90 и 49.9 Вт*ч)

На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12085 vs 7740 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 1190 граммов меньше (1.29 и 2.48 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 33% меньшую площадь корпуса (646 и 965 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.48 кг 1.29 кг Размеры 360 x 268 x 20.9 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 965 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69.6% ~79.4% Боковые рамки 7.3 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Золотистый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 - Уровень шума 53.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 300 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1069:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB 75.3% - Время отклика 3 мс 35 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 н/д Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:30 ч. 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 280 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 930 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 115-130 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1504 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1278 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 +431% 13.8 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 48GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 48 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x2W, 2x4W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.8 дБ 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.