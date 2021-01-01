ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 3840 x 2160 3024 x 1964 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900H AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5900HX - Apple M1 Pro Apple M1 Max Графика - GeForce RTX 3060 Mobile GeForce RTX 3070 Mobile GeForce RTX 3080 Mobile Apple M1 Pro GPU (16-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 300 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Существенно легче – весит на 880 граммов меньше (1.6 и 2.48 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (691 и 965 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.48 кг 1.6 кг Размеры 360 x 268 x 2.09 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 965 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69.6% ~84.6% Боковые рамки 7.3 мм 3.4 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 53.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 300 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 75.3% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 н/д MacBook Pro 14 (2021) 1000 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 280 Вт 67 / 96 Вт Вес зарядного устройства 930 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile GeForce RTX 3070 Mobile GeForce RTX 3080 Mobile Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 115-130 Вт 30 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1504 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1278 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 192 бит 256 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 +165% 13.8 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 3200 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 2x2W, 2x4W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.8 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1920 x 1080 Порты USB-A 3x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.