Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus Duo 16 (2023) или MacBook Pro 16 (2021) – что лучше выбрать?

Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2021)

81 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
VS
71 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
Apple MacBook Pro 16 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) и Apple MacBook Pro 16 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 123-167% больше FPS в играх
  • На 127% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26975 vs 11873 баллов
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2021)
  • Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (2.1 и 2.67 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (882 и 944 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
vs
MacBook Pro 16 (2021)

Корпус

Вес 2.67 кг 2.1 кг
Размеры 355 x 266 x 20.5-29.7 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм
Площадь 944 см2 882 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~86.2%
Боковые рамки 5.2 мм 3.4 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 37.4 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.2 дюймов
Тип матрицы Mini LED Mini LED
Частота обновления 240 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3456 x 2234 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 25700:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88%
Охват DCI-P3 100% 99.1%
Время отклика 3 мс 67 мс
Максимальная яркость
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +120%
1100 нит
MacBook Pro 16 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 330 Вт 140 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 353 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц -
Ядер 16 10 (8P + 2E)
Потоков 32 10
L3-кэш 64 МБ -
Интегрированная графика Radeon 610M Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 30 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 64
Производительность GPU
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +223%
16.8 терафлопс
MacBook Pro 16 (2021)
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 4.2
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) vs Dell XPS 17 9720 (2022)
2. Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) vs Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
3. Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) vs Zenbook Pro 17 (UM6702)
4. Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) vs Apple MacBook Pro 16 (2023)
5. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Pro 14 (2021)
6. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Air (M2, 2022)
7. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Dell XPS 17 9720 (2022)
8. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Pro 15 (2019)
9. Apple MacBook Pro 16 (2021) vs Pro 14 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2021) и Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры