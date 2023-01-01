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Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) против Strix G18

83 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
VS
65 из 100
Asus ROG Strix G18
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
Asus ROG Strix G18
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Экран 2560 x 1600
Батарея 90 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) и Strix G18 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (2.67 и 3 кг)
  • На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36972 vs 24135 баллов
  • Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)
  • На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 189 против 126 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (944 и 1173 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix G18
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
vs
ROG Strix G18

Корпус

Вес 2.67 кг 3 кг
Размеры 355 x 266 x 20.5-29.7 мм 399 x 294 x 23.1-30.8 мм
Площадь 944 см2 1173 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~80.1%
Боковые рамки 5.2 мм 5.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Да
Количество куллеров 2 3
Уровень шума 56 дБ 46 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 18 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 126 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 10171:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 90.8% -
Охват DCI-P3 99.4% -
Время отклика 17 мс 7 мс
Максимальная яркость
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +267%
1100 нит
ROG Strix G18
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:48 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 330 Вт 240 / 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 1149 граммов 647 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 5 ГГц
Ядер 16 16 (8P + 8E)
Потоков 32 24
L3-кэш 64 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 8 нм
Частота GPU - 1530 МГц
Boost частота GPU - 1740 МГц
FLOPS 16.8 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 96 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40
Производительность GPU
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +136%
16.8 терафлопс
ROG Strix G18
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.5 дБ 88 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 1.9 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.5 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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