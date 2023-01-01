Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Батарея 90 Вт*ч - 64 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор AMD Ryzen 9 7945HX - Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13980HX Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх Легче – весит на 330 граммов меньше (2.67 и 3 кг)

Легче – весит на 330 граммов меньше (2.67 и 3 кг) На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36972 vs 24135 баллов

На 53% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 36972 vs 24135 баллов Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч)

Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (90 и 64 Вт*ч) На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит

На 267% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 300 нит Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 50% более четкий дисплей – 189 против 126 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 50% более четкий дисплей – 189 против 126 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (944 и 1173 см2) Причины выбрать Asus ROG Strix G18 Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.67 кг 3 кг Размеры 355 x 266 x 20.5-29.7 мм 399 x 294 x 23.1-30.8 мм Площадь 944 см2 1173 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~80.1% Боковые рамки 5.2 мм 5.7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Да Да Количество куллеров 2 3 Уровень шума 56 дБ 46 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 18 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 126 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 10171:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 90.8% - Охват DCI-P3 99.4% - Время отклика 17 мс 7 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +267% 1100 нит ROG Strix G18 300 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 64 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 1:48 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 330 Вт 240 / 280 / 330 Вт Вес зарядного устройства 1149 граммов 647 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB TGP 140 Вт 95 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 8 нм Частота GPU - 1530 МГц Boost частота GPU - 1740 МГц FLOPS 16.8 терафлопс 7.12 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 96 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +136% 16.8 терафлопс ROG Strix G18 7.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.0 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.5 дБ 88 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.7 мм 1.9 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.5 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.