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Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) против Strix SCAR 18

81 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
VS
77 из 100
Asus ROG Strix SCAR 18
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
Asus ROG Strix SCAR 18
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Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) и Strix SCAR 18 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (2.67 и 3.1 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 120% выше максимальная яркость экрана – 1100 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (944 и 1173 см2)
Причины выбрать Asus ROG Strix SCAR 18
  • Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31808 vs 26975 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
vs
ROG Strix SCAR 18

Корпус

Вес 2.67 кг 3.1 кг
Размеры 355 x 266 x 20.5-29.7 мм 399 x 294 x 23.1 мм
Площадь 944 см2 1173 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.6% ~80.1%
Боковые рамки 5.2 мм 5.7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 3

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 18 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 168 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +120%
1100 нит
ROG Strix SCAR 18
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 330 Вт 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.4 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 16 24 (8P + 16E)
Потоков 32 32
L3-кэш 64 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 96 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80
Производительность GPU
ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
16.8 терафлопс
ROG Strix SCAR 18 +47%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.2
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.7 мм 2 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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