Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) или MacBook Pro 13 (M1, 2020) – что лучше выбрать?

Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

75 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
VS
62 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Графика Apple M1 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 237-323% больше FPS в играх
  • На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14721 vs 7489 баллов
  • Комплектуется на 31.8 Вт*ч большей батареей (90 и 58.2 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.4 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (646 и 944 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.4 кг
Размеры 355 x 266 x 20.5 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм
Площадь 944 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~79.4%
Боковые рамки 0.4 мм 8.8 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1759:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 88.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Apple M1 GPU
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Частота GPU 1504 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1278 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 120 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) +431%
13.8 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Omen 16 (2021 AMD) против ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
2. Creator Z16 против ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
3. ZenBook Flip 15 OLED UX564 против ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
4. ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 против ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
5. Surface Laptop 4 13.5 против MacBook Pro 13 (M1, 2020)
6. MacBook Pro 14 (2021) против MacBook Pro 13 (M1, 2020)
7. XPS 13 9310 против MacBook Pro 13 (M1, 2020)
8. XPS 13 9305 против MacBook Pro 13 (M1, 2020)
9. MacBook Pro 13 (2019) против MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры