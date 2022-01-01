Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) против Apple MacBook Pro 16 (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 182-248% больше FPS в играх
- На 109% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14721 vs 7044 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
- Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (2.04 и 2.5 кг)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (100 и 90 Вт*ч)
- Имеет на 59% более четкий дисплей – 226 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (880 и 944 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|2.04 кг
|Размеры
|355 x 266 x 20.5 мм
|357.9 x 245.9 x 16.2 мм
|Площадь
|944 см2
|880 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~74.7%
|~84.3%
|Боковые рамки
|0.4 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Скорость куллера
|-
|5616 об/мин
|Уровень шума
|-
|46.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|226 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|-
|1331:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.8%
|Охват DCI-P3
|100%
|99.4%
|Время отклика
|3 мс
|43 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|96 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|359 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|6 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
1694
Cinebench R23 (многоядерный)
14721
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1000 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1250 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|3.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|1280
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|32
Производительность GPU
13.8 терафлопс
3.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x2048 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|82.3 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v5
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 3.1
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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