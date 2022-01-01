Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) против ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
- Более тонкие рамки – на 998% выше полезная площадь экрана
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Значительно компактнее – имеет на 90% меньшую площадь корпуса (92 и 965 см2)
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
- Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц
- Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.48 и 2.61 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|2.61 кг
|2.48 кг
|Размеры
|355 x 26 x 20.5 мм
|360 x 268 x 2.09 мм
|Площадь
|92 см2
|965 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~764.4%
|~69.6%
|Боковые рамки
|0.4 мм
|7.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|53.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|300 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|75.3%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|3 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|240 / 280 Вт
|240 / 280 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|930 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon RX Vega 8
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|115-130 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1504 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1802 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|13.8 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
13.8 терафлопс
13.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x2048 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|2x2W, 2x4W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|79.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|-
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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