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Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) против ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

78 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
VS
72 из 100
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
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Экран
Процессор AMD Ryzen 9 6980HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) и ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
  • Более тонкие рамки – на 998% выше полезная площадь экрана
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 90% меньшую площадь корпуса (92 и 965 см2)
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
  • Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.48 и 2.61 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
vs
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551

Корпус

Вес 2.61 кг 2.48 кг
Размеры 355 x 26 x 20.5 мм 360 x 268 x 2.09 мм
Площадь 92 см2 965 см2
Соотношение экрана к корпусу ~764.4% ~69.6%
Боковые рамки 0.4 мм 7.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 53.5 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 300 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 3 мс 3 мс

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 240 / 280 Вт
Вес зарядного устройства - 930 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 115-130 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
13.8 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.2
Мощность динамиков - 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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