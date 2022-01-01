Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор AMD Ryzen 9 6980HX - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900H AMD Ryzen 9 5900HS AMD Ryzen 9 5900HX AMD Ryzen 9 5980HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 48GB Накопитель - 2048GB 4096GB - 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Более тонкие рамки – на 998% выше полезная площадь экрана

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Значительно компактнее – имеет на 90% меньшую площадь корпуса (92 и 965 см 2 )

) Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 Выше частота обновление экрана: 300 против 240 Гц

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (2.48 и 2.61 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.61 кг 2.48 кг Размеры 355 x 26 x 20.5 мм 360 x 268 x 2.09 мм Площадь 92 см2 965 см2 Соотношение экрана к корпусу ~764.4% ~69.6% Боковые рамки 0.4 мм 7.3 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 53.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 300 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 75.3% Охват DCI-P3 100% - Время отклика 3 мс 3 мс

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 280 Вт 240 / 280 Вт Вес зарядного устройства - 930 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 140 Вт 115-130 Вт Nvidia Optimus MUX Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1504 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1802 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) 13.8 терафлопс ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 48GB Планки 2x16 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 2048GB 4096GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2048 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.2 Мощность динамиков - 2x2W, 2x4W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.