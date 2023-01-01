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Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) против Zephyrus Duo 16 (2023)

71 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
VS
81 из 100
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
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Экран
2560 x 1600
Процессор
AMD Ryzen 9 7945HX
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) и Zephyrus Duo 16 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.5 и 2.67 кг)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023)
  • На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26975 vs 14195 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
vs
ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Корпус

Вес 2.5 кг 2.67 кг
Размеры 355 x 266 x 20.5 мм 355 x 266 x 20.5-29.7 мм
Площадь 944 см2 944 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~78.6%
Боковые рамки 0.4 мм 5.2 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 240 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 240 / 280 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 850 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 5.4 ГГц
Ядер 8 16
Потоков 16 32
L3-кэш 16 МБ 64 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon 610M
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1504 МГц -
Boost частота GPU 1802 МГц -
FLOPS 13.8 терафлопс 16.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 3072
Блоки текстурирования (TMUs) 120 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022)
13.8 терафлопс
ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +22%
16.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.4
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80 дБ -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 5.8 x 9.6 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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