Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 9 6900HX AMD Ryzen 9 6980HX AMD Ryzen 9 7945HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 2048GB 4096GB - 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.5 и 2.67 кг)

Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.5 и 2.67 кг) Сенсорный экран Причины выбрать Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26975 vs 14195 баллов

На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 26975 vs 14195 баллов Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 2.67 кг Размеры 355 x 266 x 20.5 мм 355 x 266 x 20.5-29.7 мм Площадь 944 см2 944 см2 Соотношение экрана к корпусу ~74.7% ~78.6% Боковые рамки 0.4 мм 5.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 240 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 3 мс 3 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) н/д ROG Zephyrus Duo 16 (2023) 1100 нит

Батарея Ёмкость 90 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 240 / 280 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 850 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 140 Вт 140 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1504 МГц - Boost частота GPU 1802 МГц - FLOPS 13.8 терафлопс 16.8 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 3072 Блоки текстурирования (TMUs) 120 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU ROG Zephyrus Duo 16 GX650 (2022) 13.8 терафлопс ROG Zephyrus Duo 16 (2023) +22% 16.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x16 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 2048GB 4096GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x2048 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.4 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 80 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 5.8 x 9.6 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.