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Asus ROG Zephyrus G14 (2023) против ASUS ROG Flow X13 (2022)

65 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
VS
62 из 100
ASUS ROG Flow X13 (2022)
Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
ASUS ROG Flow X13 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Asus ROG Zephyrus G14 (2023) и ASUS ROG Flow X13 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15006 vs 12713 баллов
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (76 и 62 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать ASUS ROG Flow X13 (2022)
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.3 и 1.65 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Сенсорный экран
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 (2023)
vs
ROG Flow X13 (2022)

Корпус

Вес 1.65 кг 1.3 кг
Размеры 312 x 227 x 19.5-20.5 мм 299 x 222 x 15.8 мм
Площадь 708 см2 664 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.2% ~78.4%
Боковые рамки 5.3 мм 5.2 мм
Цвета Белый, Черный Черный
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 180° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 1433:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.2%
Охват Adobe RGB - 69.8%
Время отклика 3 мс 25 мс
Максимальная яркость
ROG Zephyrus G14 (2023)
400 нит
ROG Flow X13 (2022) +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 200 / 240 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства - 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.75 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 680M AMD Radeon 680M
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 40 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1530 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц 1223 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 (2023) +42%
7.12 терафлопс
ROG Flow X13 (2022)
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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