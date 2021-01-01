Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus G14 GA401 или Nitro 5 (AN515-45) – что лучше выбрать?

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Acer Nitro 5 (AN515-45)

68 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
VS
62 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-45)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Acer Nitro 5 (AN515-45)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Acer Nitro 5 (AN515-45) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.6 и 2.3 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (76 и 57 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (713 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-45)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA401
vs
Nitro 5 (AN515-45)

Корпус

Вес 1.6 кг 2.3 кг
Ширина 324 мм 363.4 мм
Высота 220 мм 255 мм
Толщина 19.9 мм 23.9 мм
Площадь 713 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~72.4%
Боковые рамки 7.1 мм 9 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 75.3% -
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 135 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 0 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1455 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1560 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA401 +53%
4.884 терафлопс
Nitro 5 (AN515-45)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9500 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
2. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
3. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
4. MSI GE66 Raider против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
5. ASUS TUF Dash F15 FX516 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
6. Acer Aspire 7 (A715-42G) против Acer Nitro 5 (AN515-45)
7. Dell G7 15 7500 против Acer Nitro 5 (AN515-45)
8. Acer Spin 5 (SP513-55N) против Acer Nitro 5 (AN515-45)
9. Acer Nitro 5 (AN515-55) против Acer Nitro 5 (AN515-45)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 5 (AN515-45) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях