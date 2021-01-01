Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus G14 GA401 или Predator Helios 300 (PH315-53) – что лучше выбрать?

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
VS
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор Intel Core i7 10750H
Графика GeForce RTX 3060 Mobile
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Acer Predator Helios 300 (PH315-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (1.6 и 2.5 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (76 и 59 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (713 и 927 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA401
vs
Predator Helios 300 (PH315-53)

Корпус

Вес 1.6 кг 2.5 кг
Ширина 324 мм 363.4 мм
Высота 220 мм 255 мм
Толщина 19.9 мм 22.9 мм
Площадь 713 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~72.4%
Боковые рамки 7.1 мм 9 мм
Цвета Черный, Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 75.3% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 180 Вт 230 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.4 x 6.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9500 vs ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
2. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs Zephyrus G14 GA401
3. ASUS TUF Gaming A15 FA506 vs ROG Zephyrus G14 GA401
4. Dell Alienware m15 R3 vs ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
5. ASUS TUF Dash F15 FX516 vs ROG Zephyrus G14 GA401
6. Dell Alienware m15 R4 vs Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
7. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 vs Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
8. ASUS TUF Gaming A15 FA506 vs Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
9. MSI GP66 Leopard vs Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
10. Razer Blade 15 Base Edition (2021) vs Acer Predator Helios 300 (PH315-53)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Predator Helios 300 (PH315-53) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях