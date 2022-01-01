Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Существенно легче – весит на 1300 граммов меньше (1.6 и 2.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (76 и 55 Вт*ч)

На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 9546 баллов

Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (713 и 1095 см 2 )

) Имеет на 24% более четкий дисплей – 157 против 127 точек на дюйм (PPI)

На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-55) Видеокарта показывает в среднем на 84-114% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 2.9 кг Размеры 324 x 220 x 19.9 мм 398 x 275 x 26.5 мм Площадь 713 см2 1095 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~75.4% Боковые рамки 7.1 мм 7.5 мм Цвета Черный, Серебристый Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 52.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 845:1 1520:1 Цветовой охват sRGB 92.4% 96% Охват Adobe RGB 67.7% - Охват DCI-P3 68.1% - Время отклика 31 мс 10 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA401 +7% 320 нит Predator Helios 300 (PH317-55) 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 55 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 180 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 545 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 50 Вт 100 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1455 МГц 1267 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1605 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 12.3 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 96 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA401 4.884 терафлопс Predator Helios 300 (PH317-55) +152% 12.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 77.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.4 x 6.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.