ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Acer Swift 3 (SF314-59)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 265-361% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 98% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4794 vs 2426 баллов
- Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (76 и 48 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-59)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.2 и 1.6 кг)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.2 кг
|Размеры
|324 x 220 x 19.9 мм
|323.4 x 218.9 x 15.9 мм
|Площадь
|713 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.8%
|~82.5%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|13.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|52.7 дБ
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|845:1
|1215:1
|Цветовой охват sRGB
|92.4%
|96.2%
|Охват Adobe RGB
|67.7%
|67.3%
|Охват DCI-P3
|68.1%
|69.3%
|Время отклика
|31 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|180 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|545 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.8 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|16
|4
|L3-кэш
|16 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1403
1235
Geekbench 5 (многоядерный)
ROG Zephyrus G14 GA401 +194%
7267
2472
Cinebench R23 (одноядерный)
Swift 3 (SF314-59) +152%
1312
Cinebench R23 (многоядерный)
4794
2426
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1536
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA401 +481%
4.884 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|77.2 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|-
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.4 x 6.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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