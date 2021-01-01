ROG Zephyrus G14 GA401 или Swift X SFX16-51G – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS Intel Core i7 11390H Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.6 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 27 Вт*ч большей батареей (76 и 49 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (713 и 870 см 2 )

) Имеет на 15% более четкий дисплей – 157 против 137 точек на дюйм (PPI)

На 7% выше максимальная яркость экрана – 320 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.9 кг Размеры 324 x 220 x 19.9 мм 368.3 x 236.2 x 18.8 мм Площадь 713 см2 870 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~82.1% Боковые рамки 7.1 мм 6 мм Цвета Черный, Серебристый Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 52.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 845:1 1485:1 Цветовой охват sRGB 92.4% 98.6% Охват Adobe RGB 67.7% 69.9% Охват DCI-P3 68.1% 72% Время отклика 31 мс - Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA401 +7% 320 нит Swift X SFX16-51G 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 49 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 Вт 60 / 90 Вт Вес зарядного устройства 545 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 50 Вт 60 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1455 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1500 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 1536 2048 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA401 4.884 терафлопс Swift X SFX16-51G +26% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 77.2 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.4 x 6.0 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.