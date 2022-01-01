Главная > Сравнение ноутбуков > ROG Zephyrus G14 GA401 или MacBook Pro 13 (2019) – что лучше выбрать?

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Apple MacBook Pro 13 (2019)

61 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
VS
47 из 100
Apple MacBook Pro 13 (2019)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Apple MacBook Pro 13 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор
Графика Intel Iris Plus Graphics 645
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Apple MacBook Pro 13 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 277-377% больше FPS в играх
  • На 173% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 3876 баллов
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (76 и 58 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019)
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.37 и 1.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 713 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA401
vs
MacBook Pro 13 (2019)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.37 кг
Размеры 324 x 220 x 19.9 мм 304.1 x 212.4 x 14.9 мм
Площадь 713 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~79.4%
Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 145° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6000 об/мин
Уровень шума 52.7 дБ 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 845:1 1524:1
Цветовой охват sRGB 92.4% 99.9%
Охват Adobe RGB 67.7% 78.4%
Охват DCI-P3 68.1% -
Время отклика 31 мс 35 мс
Максимальная яркость
ROG Zephyrus G14 GA401
320 нит
MacBook Pro 13 (2019) +56%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 12.96 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 180 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства 545 граммов 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 1.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel Iris Plus Graphics 645
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 1455 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1050 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 0.81 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR3
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерные блоки 1536 384
Блоки текстурирования (TMUs) 96 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 6
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA401 +503%
4.884 терафлопс
MacBook Pro 13 (2019)
0.81 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2133 МГц
Тип DDR4 LPDDR3
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.2 дБ 79.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 0.7 мм
Тачпад
Размер 10.4 x 6.0 см 13.4 x 8.1 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) vs ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
2. Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) vs ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
3. HP Omen 15 (2021 AMD) vs ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
4. ASUS ROG Flow X13 GV301 vs Zephyrus G14 GA401
5. Acer Predator Triton 300 SE vs ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
6. Apple Macbook Air (M1, 2020) vs MacBook Pro 13 (2019)
7. Apple MacBook Pro 14 (2021) vs Pro 13 (2019)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (2019) и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры