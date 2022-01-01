Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 7 5800HS AMD Ryzen 9 5900HS - Intel Core i5 8257U Intel Core i5 8279U Intel Core i7 8557U Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Plus Graphics 645 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 277-377% больше FPS в играх

На 173% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 3876 баллов

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (76 и 58 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019) Легче – весит на 230 граммов меньше (1.37 и 1.6 кг)

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 713 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.37 кг Размеры 324 x 220 x 19.9 мм 304.1 x 212.4 x 14.9 мм Площадь 713 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~79.4% Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 145° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6000 об/мин Уровень шума 52.7 дБ 41.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 845:1 1524:1 Цветовой охват sRGB 92.4% 99.9% Охват Adobe RGB 67.7% 78.4% Охват DCI-P3 68.1% - Время отклика 31 мс 35 мс Максимальная яркость ROG Zephyrus G14 GA401 320 нит MacBook Pro 13 (2019) +56% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 58 Вт*ч Напряжение - 12.96 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 180 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 545 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Plus Graphics 645 TGP 50 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU 1455 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1050 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 0.81 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR3 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.13 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 384 Блоки текстурирования (TMUs) 96 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 6 Производительность GPU ROG Zephyrus G14 GA401 +503% 4.884 терафлопс MacBook Pro 13 (2019) 0.81 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 2133 МГц Тип DDR4 LPDDR3 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.2 дБ 79.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера - Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 0.7 мм Тачпад Размер 10.4 x 6.0 см 13.4 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.