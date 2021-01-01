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ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)

68 из 100
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
VS
63 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M1
Графика Apple M1 GPU
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 17.8 Вт*ч большей батареей (76 и 58.2 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 713 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ROG Zephyrus G14 GA401
vs
MacBook Pro 13 (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.4 кг
Ширина 324 мм 304.1 мм
Высота 220 мм 212.4 мм
Толщина 19.9 мм 15.6 мм
Площадь 713 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.8% ~79.4%
Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера - 7000 об/мин
Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1759:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 75.3% 88.3%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.8 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Apple M1 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 10 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1455 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1278 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 1024
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA401 +88%
4.884 терафлопс
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 77.5 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев - Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера - Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 10.4 x 6.0 см 11.1 x 6.6 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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