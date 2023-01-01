ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 против Apple MacBook Pro 15 (2018)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Легче – весит на 230 граммов меньше (1.6 и 1.83 кг)
- На 69% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10592 vs 6262 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (713 и 841 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2018)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (83 и 76 Вт*ч)
- На 56% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 320 нит
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 221 против 157 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.83 кг
|Размеры
|324 x 220 x 19.9 мм
|349.3 x 240.7 x 15.5 мм
|Площадь
|713 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~75.8%
|~81.8%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|145°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6500 об/мин
|Уровень шума
|52.7 дБ
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|221 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2880 x 1800 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|845:1
|1333:1
|Цветовой охват sRGB
|92.4%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|67.7%
|86.6%
|Охват DCI-P3
|68.1%
|98.7%
|Время отклика
|31 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|180 Вт
|87 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|545 граммов
|369 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.8 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|9 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|7 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1406
Geekbench 5 (многоядерный)
7208
Cinebench R23 (одноядерный)
1364
Cinebench R23 (многоядерный)
10592
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|14 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|0.38 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|2.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1536
|192
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|3
Производительность GPU
ROG Zephyrus G14 GA401 +1185%
4.884 терафлопс
0.38 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|77.2 дБ
|85 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|-
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 3
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|0.7 мм
|Размер
|10.4 x 6.0 см
|16.0 x 9.9 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1